Şap hastalığında ‘kuşlara' dikkat

Şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu ve salya ile virüslerin yayıldığını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Şu an için 81 vilayetimizde şap virüsü ile ilgili karantina var. Tabi bu dönem dönem olabiliyor böyle salgın şekliyle. Daha önceki yıllarda da a22 ile ilgili yani İran suçu olarak nitelendirilen yine böyle bir salgın olmuştu ve tüm bölgelerde hayvanların giriş çıkışı yasaklandı. Bunun bir de maddi cezası bulunmakta. Kaçak olarak hayvanların giriş çıkışlarında 47 bin TL gibi bir cezası da var bunun. Şu an için tüm yurdumuz bununla ilgili karantina altında. Tabi şap hayvanlarda viral bir hastalık. Yüksek ateşle seyretmekte ve ekonomik kayıplardan ölüme varan kayıplara yol açmakta. Hayvanların ağız ve dil mukozasında sulu yaralar şeklinden dış deride dökülmeye kadar varabilen yaralar oluşturmaktadır. Aynı zamanda dişi hayvanların memelerinin sağım yapılan kısımlarında sulu ve iltihaplı yaralar oluşmakta, deri dökülmekte ve aynı zamanda da tırnaklara ve ayaklara vurup topallıklara, tırnağın düşmesine varan boyutlarda rahatsızlıklara sebep olan viral bir hastalık. Tüm bölgelerden alınan örneklerle birlikte Bakanlık Şap Enstitüsü, hemen aşıyı üretmeye başladı ve il ve ilçe müdürlüklerindeki veteriner hekimler hızlı bir şekilde 81 ilde aşılama çalışmaları yapıyor. Zaten virüslerin tedavisi ancak aşılamayla olur koruyucu olarak. Onun için bir müddet daha bu devam edecektir ama aşılama çalışmaları bittikten sonra bu hastalığı da atlatacağız ve salgın ortadan kalkarak karantina tedbirleri de tekrar eski günlere dönecektir” dedi.

Eren Kan

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