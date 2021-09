Sapanca Gölü'nde 23 kiloluk sazan yakaladı, sezonun rekorunu kırdı

Yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan, İstanbul için içme suyu kaynağı olarakta düşünülen Sapanca Gölü'nde 29 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan uluslararası sportif balıkçılık yarışmasına hazırlanmak için göle geldi. Gölün kıyısına kamp kuran Tarhan, ekibi ile birlikte göl üzerinde idmanlarını sürdürdüğü esnada 23 kilo 100 gram ağırlığında bir sazan yakaladı. 2021 yılının rekoru olduğu belirtilen 23 kilo 100 gramlık sazan balığını kıyıya çıkaran Tarhan, balığın fotoğraflarını ve videolarını çektikten sonra tekrar Sapanca Gölü'ne bıraktı.

Yarışmada birinci olacağımıza inanıyoruz

Yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılıkla uğraşan Taha Tarhan, “2021 yılı yapılacak olan Sazan Balığı yarışmaları öncesinde Sapanca Gölü'nde idman yapıyorduk. O sırada oltamıza 23 kilo 100 gram ağırlığında bir balık denk geldi. Gölümüzde çok güzel balıklar var ve popülasyon çok güzel. 29 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde bir yarışma olacak ve ekip olarak yaklaşık 5 gündür buradayız. Bu balığımızı tekrar suya iade edeceğiz ve büyüyecek daha sonrasında milyonlarca yavru salacak. Sapanca Gölü içme suyu kaynağımız. Uluslararası bir yarışma var yerli ve yabancı takımların katılacağı, inşallah bizde orada boy göstereceğiz ve birinci olacağımıza inanıyoruz. Tüm yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz. Bu yaptığımız işin adı sportif balıkçılık ve burada yakaladığımız balık ise yatağında ve korunuyor. Fotoğraf ve videolarını aldıktan sonra tekrardan suya geri bırakıyoruz. Doğayı, Sapanca Gölü'nü, balıkları koruyalım sevelim çünkü bunlar hepimizin. Umarım bütün güzel şeyler bu gölde olur” dedi.

2021'in rekor balığı herhalde

Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı Engin Uztürk ise, “Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir balık yakalamışlar. 2021 yılının rekor balığı herhalde. Ama bu göl vahşi bir avlak. Burada yarışmaların 23 buçuk kiloyla rekoru kırıldı. Bu rakamlar her an artarak devam edebilir. Bu yıl 14'üncüsü yapılacak olan bizim Uluslararası Sazan Balığı tutma yarışmamız var. Arkadaşlarımızda yarışmacı olarak katılacaklar. Buraya da yarışma için idman yapmaya geldiler. Yarışmaya katılacak olan takımlarımızın birçoğu idmanlara başladılar. Ben yarışmalarda bu tarz balıkların daha büyüklerinin yakalanacağını ümit ediyorum çünkü yarışmaya katılan takımlarımızın hepsi Taha arkadaşım ve ekip arkadaşları gibi profesyonel arkadaşlarımız. Gölde buna müsait, o yüzden güzel balıklar çıkıyor buradan. Dünya genelinde pandemiden dolayı büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Buna rağmen Almanya, Fransa ve Bulgaristan'dan iki takım, İngiltere'den bir takım şuanda bize katılım için müracaat ettiler. Hem Türkiye'den hem kendi ülkelerinden izin yazılarını hazırlıyorlar. Bizim ülke genelinde 40 takımımız hazır. Şuanda listemizde hazır, artı bir 10 takımda yedek listemiz var” diye konuştu.



Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya