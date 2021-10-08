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Saplantılı aşık olduğu kadının yüzünü kimyasalla yakan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Saplantılı aşık olduğu kadının yüzünü kimyasalla yakan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Saplantılı aşık olduğu kadının yüzünü kimyasalla yakan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Avcılar’da aşık olduğu kadının yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi'nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği öğrenilmişti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Avcılar Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet Y.'nin emniyette 16 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet Y.'yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından ‘öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melike İnal
 

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