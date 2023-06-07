Saplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert etti

Olay dün gece Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Çevredeki vatandaşların çekip sosyal medyada paylaştığı olayda beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla, "Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazan kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı. Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş. Sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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