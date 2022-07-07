Sarallar operasyonuna ilişkin Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon sonucu 122 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sabah saatlerinde ise yürütülen soruşturma kapsamında aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Acar savcılıktaki ifadesinin ardından, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ‘yağma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan 25 şüphelinin de tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen izin üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, alınan kararlar uyarınca şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi, tespit edilmesi ve kayda alınması tedbirlerinin uygulandığı, şüpheli İlyas Saral'ın liderliğini ve yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün faaliyeti olarak üyeleri tarafından ‘yağma', ‘kasten yaralama', ‘tehdit', ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarının işlendiği, hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütünün varlığının tespit edildiği, şüphelilerin silahlı suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt yöneticileri ve üyeleri sürekli olarak irtibat halinde oldukları ve almış oldukları talimatlar doğrultusunda, örgüt faaliyeti olarak suç işledikleri, şüpheliler Erdal Acar ve Mehmet Ulu'nun şüpheli İlyas Saral'a bağlı olarak kendi yönetimlerinde oluşturdukları hiyerarşik bir yapı içerisinde suç örgütünün varlığının tespit edildiği kaydedildi.

Sevk yazısında, örgüt yöneticisi olan şüpheli Erdal Acar'ın müşteki Atalay Demirbaş'a yönelik işlediği ‘yağma' eylemini gerçekleştirdiği yönündeki ve diğer örgüt mensuplarıyla bağlantı gösteren beyan tape kayıtları ve müşteki beyanı, yine örgüt mensupları Özcan Korkmaz ve Burhan Kesen arasında gerçekleşen görüşme içeriklerinde şüpheli Erdal Acar'ın örgüt yöneticisi olarak hareket ettiğini gösterir görüşme içerikleri, örgüt lideri İlyas Saral ile örgüt yöneticisi Erdal Acar arasındaki hiyerarşik bağı gösteren ve şüpheli Erdal Acar'ın örgüt adına kişiler arasında sorunları çözmeye çalıştığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi. Yapılan tespitler, Acar'ın, örgüt lideri Saral ile birlikte yağma suçunu işlediği yönündeki beyanlar, Erdal Acar'ın talimatı doğrultusunda şüpheli Abdulkadir Akın Büyükoğlu'nun ve diğer örgüt mensuplarının kendisinden istenilenleri yerine getirdiği yönündeki görüşme içerikleri, şüpheli Erdal Acar'ın evine yapılan aramada ele geçen suç unsuru eşyalar, şüpheli Abdulkadir Akın Büyükoğlu'nun, şüpheli Erdal Acar'a bağlı silahlı suç örgütü üyesi olduğu, müşteki Eren Neziri ve müşteki Arda Akın'a yönelik yağma suçunu gerçekleştirdiği yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Mehmet Ulu'nun, silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, örgüt lideri İlyas Saral'a bağlı olarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket ettiği, yoğun olarak İzmir ve çevresinde suç örgütünün korkutucu gücü ve ismini kullanarak suçlara iştirak ettiği, birlikte hareket ettiği örgüt üyeleri şüpheliler Hayrettin Ulu ve Burak Fahri Yön ile yağma suçlarını işledikleri, şüpheli Erdal Acar ile örgüt adına kişiler arasında sorunları çözmeye çalıştığı yönünde tespitler yapıldığı kaydedildi.

Sema Demir