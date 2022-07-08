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Sarallar operasyonunda Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 46 şüpheli tutuklandı

Sarallar operasyonunda Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 46 şüpheli tutuklandı
Sarallar operasyonunda Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 46 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarallar operasyonunda Erdal Acar’ın da aralarında bulunduğu 46 şüpheli tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon sonucu 122 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde 6 Temmuz'da İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün sabah saatlerinde ise yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 91 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, yine aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 40 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 50'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin hala başta suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde toplamda 46 şüpheli tutuklanırken, 75 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan suç örgütünün lideri olduğu belirtilen ve kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen İlyas Saral'ın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sema Demir
 

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