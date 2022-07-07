Sarallar örgütünün ünlü eğlence mekanına baskın anları ortaya çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran'da İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda, ‘Sarallar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne mensup 122 şüpheli yakalanmış, zanlılar dün ve bugün adliyeye sevk olmuştu.

Çeteye yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Suç ağının illegal faaliyetlerini deşifre eden polis, örgüte yönelik silahlı kişilerin Beşiktaş'taki ünlü eğlence mekanına yönelik baskın anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Ünlü mekana ait olduğu öğrenilen güvenlik kameralarındaki görüntülerde, kalabalık bir grubun kapıdaki güvenlik personeline saldırı anları yer alıyor. Suç örgütü üyelerinin bir eğlence kulübünü basarak görevlileri darp ettiği anlara ait görüntülerde, tekme ve yumruklar havada uçuşuyor.

Sadık Kahraman

