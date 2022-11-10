Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

İstanbul'da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral'ın lideri olduğu ve kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 167 kişi 'şüpheli', oyuncu Necati Şaşmaz'ın da bulunduğu 9 kişi 'mağdur', 2017'de çıkan bir çatışma sonucu öldürülen iş insanı Oktay Üzüm'ün oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş insanı Atalay Demirbaş'ın da bulunduğu 58 kişi 'müşteki', 2 kişi ise 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin liderliğindeki silahlı suç örgütü ile İlyas Saral liderliğindeki 'Sarallar' silahlı suç örgütü hakkında daha önce birçok kez soruşturma ve kovuşturmalar yürütüldüğü, anılan silahlı suç örgütlerinin delilleriyle birlikte deşifre edildiği, Şahin ve Saral ismi ile anılan suç örgütlerinin ulusal ve uluslararası alanda bilinen silahlı suç örgütleri arasında yer aldıkları aktarıldı.

Sema Demir - Melike İnal



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