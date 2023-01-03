İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Şarampole devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilde 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Afyonkarahisar doğru seyir halinde bulunan Ömer Ç., idaresindeki 03 ACA 107 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil ardından şarampole girerek durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Ç., çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABER
Sarıyerde araç şarampole devrildi: 3 yaralı Sarıyer'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Elazığda otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.