Şarampole devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Şuhut-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Afyonkarahisar doğru seyir halinde bulunan Ömer Ç., idaresindeki 03 ACA 107 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil ardından şarampole girerek durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Ç., çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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