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Şarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndü

Şarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndü
Şarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak cayır cayır yandı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Şarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri, Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Yaşar (40) yönetimindeki 16 Y 9426 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan şarampole doğru yuvarlandı. Kazanın hemen ardından aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçta mahsur kalan sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından kurtarıldı. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, alev topuna dönen araçtaki yangını olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın ve kaza sonucu araç demir yığınına döndü.

Salih Bilal Aslan
 

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