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Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayarak kurtulabildi

Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayarak kurtulabildi
Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayarak kurtulabildi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Yurtbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.

Erdem Demirci

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