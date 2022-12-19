Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayarak kurtulabildi

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Yurtbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.
Erdem Demirci
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