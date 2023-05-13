Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

Kaza, Kapıkule Sınır Kapısı Edirne yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'deki mevlide gitmek üzere Kemalköy'den yola çıkan ve Kapıkule yolu üzerinden Yenikadın köyü istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Seyir halinde olan Özge Özgün idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hamiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Aracın içerisinde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemal köyünün eski muhtarı Ahmet Süzen, “Ben yolda iken kaza yapan aracın yanından geçtim. Burada bekleyen bir kişi beni de arayarak kazanın olduğunu öğrendik. Araçta 6 kişi yaralandı. Benim kayıniraderim ve gelinim mevlide giderken kaza yaptılar" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan

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