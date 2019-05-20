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Sarar saldırısında gözaltı sayısı 2 oldu

Sarar saldırısında gözaltı sayısı 2 oldu
Sarar saldırısında gözaltı sayısı 2 oldu

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşine yönelik düzenlenen silahlı soygun olayıyla alakalı 1 kişi daha yakalanırken gözaltı sayısı 2 oldu.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan ikametlerine gelen şahıslar tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla alakalı 1'i kadın 1'i erkek olmak üzere gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Geliş ve kaçış güzergahları belirlendi

Gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel ekip, Eskişehir merkezli çok sayıda ilde çalışmalarını sürdürüyor. Zanlıların Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon Euro istedikleri, bu rakamın kendilerinde olmadığının belirtilmesi üzerine maskeli şahısların çifti darp ederek evdeki kasayı soydukları ortaya çıktı. Evin güvenlik kameralarını inceleyen ekip, zanlıların geliş ve olay yerinden kaçış görüntülerine ulaştı. Ekipler bu kapsamda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.  

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