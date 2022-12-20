Sarayköy'de trafik kazası;3 yaralı

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Yılmaz
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