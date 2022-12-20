Sarayköy'de trafik kazası;3 yaralı

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Yılmaz

İLGİLİ HABER Korna çaldıkları sürücü durunca zincirleme kaza yaşandı: O anlar kamerada

İLGİLİ HABER TEM Otoyolu'nda alkollü ve ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.