Sargı bezi yüklü tırdan 12 kilo esrar çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'ya Şanlıurfa'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüpheli bir otomobil ile tır belirledi. Takibe alınan araçları şehre giriş yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı istikametinde durduran polis ekipleri, narkotik köpeği İda ve Toma eşliğinde söz konusu tırda yaptıkları aramada 12 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. H.İ.P., M.P. ve F.P. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ali Nargüner



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