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Sarhoş kadın taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

Sarhoş kadın taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı
Sarhoş kadın taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

Adana'da sarhoş olduğu belirtilen bir kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksi sürücüsüne bıçak çekip dikiz aynalarını kırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Servet Tarhan sabah saatlerinde durağına gelip müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra S.K. isimli bir kadın gelerek sürücüden kendisini götürmesini istedi. Ancak Tarkan, kadın sarhoş olduğu için götürmek istemedi. Bunun üzerine kadın bıçak çekip "Beni götüreceksin yoksa seni öldürürüm" dedi. Tarhan buna rağmen kadını götürmeyince kadın bu kez de sürücünün otomobilinin dikiz aynalarını kırdı. Tarhan hemen polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis, kadını yakalamak istedi. Ancak kaçan kadın bir taraftan da sürücüye tehditler yağdırdı. Polis güçlükle genç kadını yakalayıp polis aracına koyarak polis merkezine götürdü. Tarhan, kadının sabah yanına gelip bir yere gitmek istediğini belirterek, "Ben de sarhoş olduğu için götürmek istedim. Götürmeyince bana bıçak çekti. Benim borcum olduğunu söyledi. Beni biriyle karıştırdı sanırım. Benim sana borcum yok dedim. Ama beni dinlemeyip bıçak çekip otomobilin dikiz aynalarını kırdı" dedi.

Genç kadın ve sürücü polis merkezine götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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