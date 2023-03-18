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Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 aracı biçti: 1 yaralı

Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 aracı biçti: 1 yaralı
Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 aracı biçti: 1 yaralı

Ankara’da alkolün etkisinde olduğu iddia edilen tır sürücüsü park halindeki 7 otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada bir kişi yaralandı.

Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 aracı biçti: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam 17.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün alkolün etkisinde olması sebebiyle kontrolünü kaybettiği tır park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kadının ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Yaralanan bir kadın vardı”

Kazanın tanıklarında Doğukan Kurtul, “Dün dışarıdayken tır çarparak geliyordu. Önündeki bir otomobili sürükledi. Burada çalışan bir arkadaşımızın arabasına da çarptı. Yaralanan bir kadın vardı. Onu çıkardılar. Kaşı açılmıştı. Gelirken de, giderken de başka arabalara çarptığı söyleniyor. Alkollü olduğu söyleniyor. Yaralının hayati tehlikesi yokmuş. Şoka girmişti sadece” dedi.

Ali Nargüner - Hüseyin Samet Öksüz

 

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