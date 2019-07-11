Sarı lacivert nikâh

Koyu bir Fenerbahçeli olan Simge Özdel ile Onur Arslanalp, sarı lacivert formayla nikâh masasına oturdu. Genç çiftin nikâhlarını ise Fenerbahçe'nin klasik çubuklu formasını giyen koyu bir Fenerbahçeli Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve nikâh memuru Bilgen Tetik kıydı. Veli-Kerime Özdel çiftinin kızları Simge ile Türkeş-Arzu Arslanalp çiftinin oğulları Onur, Altınova Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Nikahı kıyan Bilgen Tetik, evlilik cüzdanını Simge Arslanalp'e, Türk bayrağını ise Onur Arslanalp'e verdi.

Mehmet Mercan