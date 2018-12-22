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Sarı Yelekliler eyleminde 1 kişi daha öldü

Sarı Yelekliler eyleminde 1 kişi daha öldü
Sarı Yelekliler eyleminde 1 kişi daha öldü

Fransa'da "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında yaşanan kazada bir kişi daha hayatını kaybetti. Sarı Yelekliler az katılımla da olsa bugün yeniden sokaklara çıktı.

Kaza, Fransa'nın Perpignan şehrinde A9 otobanın girişinde Sarı Yelekliler tarafından yapılan baraj eyleminin yakınında meydana geldi. Dün gece meydana gelen kazada 36 yaşındaki sarı yelekli bir protestocu park halindeki kamyona çarparak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili açıklama yapan Savcı Jean-Jacques Fagni, "Kamyon şoförü polis gelene kadar bekledi fakat baraj eylemi yapan Sarı Yelekliler kaçtı" ifadelerini kullandı.

Az katılımla protestolara devam

Öte yandan bazı sarı yelekli protestocular bugün de Paris'in simgesi olan Montmarte bölgesinde eylem yapmaya devam etti. Ancak katılımın oldukça az olması Sarı Yelekliler hareketinin giderek söndüğüne işaret olarak kaydedildi.

Bir aydır süren "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.  

Melike Yazır

 

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