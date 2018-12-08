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Sarı Yelekliler Macron'un istifasını istiyor

Sarı Yelekliler Macron'un istifasını istiyor
Sarı Yelekliler Macron'un istifasını istiyor

Hükumet’in yetersiz ekonomi politikaları için sokağa çıkan Sarı Yelek’liler bir kez daha Paris sokaklarına indi.

Polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, göstericiler ve polis arasında çatışmaların da başladığı kaydedildi. Başta akaryakıta gelen zam olmak üzere hükumetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler eylemcileri bir kez daha Paris'in sokaklarını doldurdu. Protestocuların meydanlara ulaşamaması için pek çok ulaşım yolunu iptal etmesi, seferleri durdurmasına karşın halk meydanlarda yerini aldı. Polisin kurduğu birçok güvenlik noktasında pek çok kişiyi durdurarak arama yaptığı kaydedildi. Öte yandan gözaltına alınan kişi sayısının 300'ü geçtiği kaydedildi. 

Polisle sık sık çatışmalara giren, eylemcilerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istediği, polisin eylemcilere biber gazı ile müdahale ettiği kaydedildi.  

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