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'Sarı Yelekliler' protestosuna öğrenciler de katıldı

'Sarı Yelekliler' protestosuna öğrenciler de katıldı
'Sarı Yelekliler' protestosuna öğrenciler de katıldı

Fransa’da "Sarı Yelekliler"i destekleyen binlerce öğrenci eğitim reformlarını protesto etti. Ülkedeki yüzlerce lise gösteriler nedeniyle eğitime ara verdi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler'e öğrenciler de katıldı. Binlerce lise öğrencisi, eğitim reformlarını protesto etti. Çöp kutularını ateşe verip "Macron istifa" sloganları atan öğrencilere polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gösterilere katılan bir lise öğrencisi, "Lise ve üniversite reformuna karşıyız. Biz de Sarı Yelekliler hareketine katılıyoruz, çünkü geleceğimizden endişeleniyoruz" derken, bir diğer öğrenci de, "Bizim de bir veya iki yıl içinde benzin almamız gerekecek. Eğitim alıyoruz ama sonunda hiçbir şey elde etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gösterilerde 2 öğrenci ve bir polisin yaralandığı bildirildi. Polis onlarca öğrenciyi polis arabalarına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına aldı. 

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle yüzlerce lisede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Melike Yazır
 

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