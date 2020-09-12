Sarı Yelekliler yeniden Paris sokaklarında

Fransa'da okulların açılmasıyla birlikte Sarı Yelekliler yeniden gösterilere başladı. Polisin gösteri için izin verdiği Wagram Caddesi dışında bir kaç farklı noktada toplanan göstericiler yine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı. Sarı Yelekliler, Wagram Caddesindeki motosikletler ile çöp bidonlarını ataşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çevredeki iş yerleri ise kepenk indirdi. Paris Valiliği bir çok semtte gösteri yapılmasını yasaklarken, metro istasyonlarından bazıları kapatıldı. Gösterilerde 154 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Sarı Yelekliler korona virüsle mücadele amacıyla getirilen kısıtlamalar nedeniyle Mart ayında gösterilerini durdurmuştu. Her Cumartesi günü 70 hafta boyunca yapılan gösteriler Kasım 2018'de artan akaryakıt vergilerine karşı başlamış ve Macron hükümetine karşı bir isyana dönüşmüştü.