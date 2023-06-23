Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

“Sarıçay Barajı yükseliyor”

Aydın'ın kendilerine sunulan su imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajımız, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacaktır” dedi.

290 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı

Sarıçay Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “1 milyon 618 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 290 bin metreküpü tamamlanmıştır. Sarıçay Barajı projesinde tüm çalışmaların tamamlanması neticesinde Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecektir” dedi.

Onur Durmuş

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