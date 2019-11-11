Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti

Şarika merkezli küresel insani yardım kuruluşu Big Heart Foundation (TBHF) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresinin 17 Aralık'a kadar devam edeceğini açıklandı. Yapılan bilgilendirmeye göre bu sene MENA, Asya ve Afrika ülkelerinden adayları kabul edecek.

BAE Yüksek Kurulu Üyesi ve Şarika Emiri Şeyh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi ile eşi TBHF Başkanı ve UNHCR Mülteci Çocuklar Savunucusu Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi tarafından desteklenen SIARA için ödülü almayı hak ettiği düşünülen insani yardım kuruluşları, kurumlara ve bireysel başvurular tbhf.ae internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

SIARA'nın değerlendirme kriterleri; yardım ve sosyal hizmetler sağlama konusundaki yenilikçi uygulamaları ve mekanizmaları gözetmesi gerektiği, en çok etkilenen alanlara küresel çapta dikkat çeken ve acil ihtiyaç sahiplerini önceliklendirmesi gerektiği olarak açıklandı.

Ayrıca, yapılan bilgilendirmede; para ödülü TBHF tarafından yapılan özel bir katkı olacağı vakfa yapılan herhangi bir bağış niteliğinde olmadığının altı çizildi.

Öte yandan TBHF; geçen yıl, dünya çapında kriz yaşayan 12 ülke için 15,8 milyon dolar harcamıştı.