Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürürken, yağan kar en çok turizmcileri sevindirdi.

Kristal karın Sarıkamış'a yakıştığını ifade eden iş insanı Aydın Yıldız, “Sarıkamış'a beklenen kar geldi. Şu anda çok güzel bir kristal kar yağıyor. Herkesi Sarıkamış Kayak Merkezine bekliyoruz” dedi.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Alper Yıldırım

