Sarıkamış'ı ayılar mesken tuttu

Boz ayılar başta olmak üzere birçok yabani hayvanın barındığı 2500 rakımlı Sarıkamış ormanlarında kış mevsiminin ardından yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, ilçe merkezine inerek çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Her gün ayılarla karşı karşıya kalan vatandaşlar ise duruma alıştı. Özellikle akşam saatlerinde ormandan çıkarak ilçe merkezine gelen ayılar, çöp konteynerlerini devirip kendilerine yiyecek arıyor. Çöp konteynerlerine atılan yiyecekler ile beslenen ayılar, tekrar ormana dönüyor. Sarıkamış'ta boz ayıların en yoğun görüldüğü yer ise ilçe çöplüğü. Çöplüğe inen ayılar, yavrularıyla birlikte karınlarını doyurduktan sarı çam ormanlarında bulunan yuvalarının yolunu tutuyor.

Alper Yıldırım

