Sarıkamış'ı sel vurdu

Selin vurduğu köyde araçlar sel sularında sürüklendi, hayvanlar telef oldu. Kaymakam Recep Koşal, selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur seli de beraberinde getirdi. Selin bastığı İnkaya ve Topkaya köylerinde hasar tespit çalışmaları başlatılırken, selden dolayı evler ve araçlar zarar gördü. Çok sayıda ev sular altında kalırken, sel suları araçları önüne katarak metrelerce sürüklendi. Köylerde büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Kaymakam Recep Koşal'ın talimatlarıyla İnkaya köyüne, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri vatandaşlar ile birlikte selden arkaya kalan çamurları temizledi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “İlçemiz İnkaya köyünde 14.08.2021 tarihinde öğleden sonra meydana gelen yoğun yağış sonrası oluşan sel sonucu vatandaşlarımızın evlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşmuştur. Can kaybımız yoktur. Özel idare, jandarma, AFAD ve sosyal yardımlaşma vakfı ekiplerimiz olay yerine geçilmeden intikal etmiş olup hasar tespit ve yardım çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

Alper Yıldırım



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