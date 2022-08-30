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Sarıkamış'ta boz ayı caddeye indi

Sarıkamış'ta boz ayı caddeye indi
Sarıkamış'ta boz ayı caddeye indi

Sarıkamış’ta aç kalan boz ayı karnını doyurmak için cadde indi. Çöp konteynerini deviren ayı, aldığı çöp poşetiyle gözlerden kayboldu.

Sarıkamış’ta boz ayı caddeye indi - Tıkla İzle

Boz ayılarıyla meşhur Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayılarla her an karşılaşmak mümkün, karanlık çökünce sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldiği ormana geri dönüyor.

İlçe merkezine inen bir boz ayı Faruk Erdoğdu isimli vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Mahalle arasına kadar gelen ayı çöp konteynerini devirerek aldığı çöp poşetiyle sakin bir yere geçti. Çöp poşetinin içerisindeki yiyeceklerle karnını doyuran ayı daha sonra ormana gitti. O anlar anbean kaydedildi.

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