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Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu

Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu
Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu

Sarıkamış'ta kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan arasında uyanan boz ayılar, kar yağmaması ve hava sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. İlçe çöplüğü ve merkezinde yiyecek arayan boz ayıların kış uykusunda olması gerekirken sokaklarda dolaşmaları ise görenleri şaşırtıyor.

Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu - Tıkla İzle

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı. Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

Alper Yıldırım

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