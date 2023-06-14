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Sarıkamış'ta rüzgar ağaçları yerinden söktü

Sarıkamış'ta rüzgar ağaçları yerinden söktü
Sarıkamış'ta rüzgar ağaçları yerinden söktü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli rüzgâr ağaçları yerinden söktü.

Sarıkamış'ta rüzgar ağaçları yerinden söktü - Tıkla İzle

Sarıkamış'ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr ağaçları kökünden söktü, savrulan ağaçlar millet bahçesindeki kamelyalara zarar verdi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgârın devasa ağaçları yerlerinden sökerek yüzlerce metre ileriye fırlatması kameralara yansıdı. Öte yandan Kars Valiliği şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur karşısında halkı uyarmıştı.

Meteoroloji tarafından yapılan hava tahminlerinde ise; yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı açıklandı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara kaşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.

Alper Yıldırım

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