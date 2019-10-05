İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı

Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı
Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı

Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 45,16 ile Sarımsak oldu. Sarımsağı, yüzde 34.44 artış ile kabak, yüzde 28.16 artış ile patlıcan, 16.23 ile dolmuş ücretleri ve yüzde 14.48 artış ile doğalgaz takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -18,80 ile Limon olurken onu da yüzde -17,55 ile kuru soğan, yüzde -14.71 ile elma, yüzde -11.30 ile çocuk tişörtü ve yüzde -8.01 ile tavuk eti takip etti.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 1,02 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 7. istatistiki bölge olmuştur.

Ali Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.