Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsak 100 lira olmasına rağmen yine de rağbet görüyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatı duyuncu şok oluyor.

Sarımsak satan Semih Şeker konuyla ilgili şunları söyledi. "Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor"

Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer. Bunu isteyen de var ama eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor"

Seyfettin Aras

