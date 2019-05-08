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Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?
Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi burada...

Malzemeler:

1 kg iri başlı dişli sarımsak
1 kg az yağlı kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Sarımsakların saplarını ve püskülünü kopararak ortadan ikiye kesin. Eti tuz atarak yoğurun ve yoğurduğunuz etten ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Sarımsakların içine etten kopardığınız parçaları koyarak tepsiye dizin. Fırına atmadan önce bir bardak suyu tepsiye dökerek fırına verin. Orta ısıda sarımsak ve etler pişene kadar fırında kaldıktan sonra eğer suyu kalmazsa bir bardak daha su ilave ederek kısık ayardaki ocağın üzerine alarak üzerine bir kapak kapatın. Terlemesini sağlayın. Servis anında üzerine bir miktar karabiber atılır. Lavaş pide ile dürüm yapılarak yenirse daha iyi olur.
 

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