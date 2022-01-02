Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle Meserburnu Caddesi İskelesi açıklarında balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında seyir halinde olan balıkçı gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Sahilden yangını gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sarıyer açıklarında yanan gemiye sahil güvenlik botları müdahale etti. Sahil güvenlik botlarının müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı olmazken balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi. Yangında itfaiye ve polis ekipleri tedbir amaçlı sahil şeridinde hazır bulunduruldu. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız