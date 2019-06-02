İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde denize düşen şahıs kurtarıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde denize düşen şahıs kurtarıldı
Sarıyer Aşiyan Sahili'nde denize düşen şahıs kurtarıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Düşen şahıs kendisine atılan simitle kurtarıldı.

Olay, saat 03.40 sularında Sarıyer Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C., isimli vatandaş sahilde yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Panikleyen şahıs, açılmaya başladı. Yardım isteyen S.C., isimli şahsı duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsa simit uzattı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de desteğiyle şahıs denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. S.C., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.