Sarıyer Belediye Başkanının fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sarıyer Belediyesinde, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen Umut D. isimli şahıs, komşusu Murat Koç'un evine giderek elindeki bıçakla ona saldırmak istedi. Murat Koç, biber gazı sıkarak ilk saldırıdan kurtulsa da Umut D. bu kez bahçe duvarından söktüğü tuğla ile Murat Koç'a saldırdı. Belinden ve bacağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırılırken, Umut D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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