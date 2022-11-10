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Sarıyer Belediye Başkanının fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı

Sarıyer Belediye Başkanının fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı
Sarıyer Belediye Başkanının fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan vatandaş, “Başkana saldırı görüntülerini attım ama kimseden dönüş alamadım” diyerek belediye başkanının mesajlarını görmezden geldiğini öne sürdü. Saldırı anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sarıyer Belediyesinde, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen Umut D. isimli şahıs, komşusu Murat Koç'un evine giderek elindeki bıçakla ona saldırmak istedi. Murat Koç, biber gazı sıkarak ilk saldırıdan kurtulsa da Umut D. bu kez bahçe duvarından söktüğü tuğla ile Murat Koç'a saldırdı. Belinden ve bacağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırılırken, Umut D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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