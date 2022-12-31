Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşına saatler kala denetimlerini arttırdı

2023 yılına saatler kala İstanbul'da hareketlilik başladı. Yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için tedbirlerini artıran Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Maslak Katar Caddesi'nde denetim yaptı. Saat 20.00'da başlayan denetimlerde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği denetimde şüpheli görülen araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı.

Narkotik köpeği araçları didik didik aradı

Yapılan denetimde hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı. Durdurulan araçları ve motosikletleri narkotik köpeği didik didik aradı. Denetimlerin gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

İsmet Aktaş

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