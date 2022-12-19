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Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü kamerada

Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü kamerada
Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü kamerada

İstanbul'un Sarıyer sahillerinde fırtına ile oluşan ilginç manzara havadan çekilen görüntülere yansıdı. Sahil şeridinin bir bölümü atıklarla dolarken açıklarda ise müsilajı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

İstanbul Valiliği Sosyal medya hesabından bugün için yapılan uyarıda, “Meteorolojinin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor” denilmişti. Bu uyarının ardından fırtına özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Karadeniz'de bulunan atıkların çoğu da kuvvetli rüzgar nedeniyle Sarıyer açıklarına kadar geldi. Sahilden şeridinde teknelerin yakınlarında bazı kısımlarda atıkların biriktiği görüldü.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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