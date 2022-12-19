Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü kamerada

İstanbul Valiliği Sosyal medya hesabından bugün için yapılan uyarıda, “Meteorolojinin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor” denilmişti. Bu uyarının ardından fırtına özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Karadeniz'de bulunan atıkların çoğu da kuvvetli rüzgar nedeniyle Sarıyer açıklarına kadar geldi. Sahilden şeridinde teknelerin yakınlarında bazı kısımlarda atıkların biriktiği görüldü.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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