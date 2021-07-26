İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Sarıyer'de boş gecekonduda çıkan yangın yan tarafta bulunan ve baba-oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekonduda yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu - Tıkla İzle

Yangın saat 05.00'da Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokakta bulunan tek katlı iki gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre boş olan gecekondundan çıkan alevler yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı.
Gecekonduda yaşayan Ali Sami Özkan, oğlunu alarak dışarı fırladı.

Gecekondudan çıkan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu gecekondunun çatısı söndürüldü.

Yangın esnasında evden çıkan babanın da kollarında da yaranın olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise babaya gereken müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

İLGİLİ HABER
İtalyanın Sardunya Adasında büyük yangın İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın
İLGİLİ HABER
Üsküdarda çatı katında yangın: Anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı Üsküdar'da çatı katında yangın: Anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı
İLGİLİ HABER
Antalyadaki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü
İLGİLİ HABER
Sigara yangına neden oldu, facia önlendi Sigara yangına neden oldu, facia önlendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.