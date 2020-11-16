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Sarıyer'de 2 milyonluk trafik kazası: 1 yaralı

Sarıyer'de 2 milyonluk trafik kazası: 1 yaralı
Sarıyer'de 2 milyonluk trafik kazası: 1 yaralı

İstinye’de cadde üzerindeki kırmızı ışıkta aniden duran çekiciye, başka bir çekici arkadan çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çekicilerin üzerindeki yaklaşık değeri 2 milyon olan 5 sıfır otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer’de 2 milyonluk trafik kazası: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 HB 4023 plakalı çekiciyle seyir halinde olan Sami Yıldırım, trafik ışıklarında geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. O esnada aynı istikamette 16 BA 658 plakalı çekiciyle seyir halinde olan Osman Delice, önündeki çekiciye arkadan çarptı. Kaza sonucu Delice, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekip, sıkışan sürücü Delice'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Delice, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gelen trafik polisleri ise kaza nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

Çekicilerin üzerindeki 2 milyonluk sıfır 5 araç zarar gördü

Öte yandan, kazaya karışan çekicilerin üzerindeki 5 sıfır otomobil ise zarar gördü. Otomobillerin değerinin yaklaşık olarak 2 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan Sami Yıldırım, “Işıklarda beklerken geldi arkamdan vurdu. Ben normal durdum, büyük ihtimal süratliydi arkamdan vurdu. Benim 3 aracım zarar gördü onda da 2 araç zarar görmüş. Faciadan dönüldü diyebiliriz” dedi.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur
 

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