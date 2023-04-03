İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıyer'de ahşap kütüphane alev alev yandı

Sarıyer'de ahşap kütüphane alev alev yandı
Sarıyer'de ahşap kütüphane alev alev yandı

Sarıyer’de bir site içerisinde kütüphane olarak kullanılan ahşap yapı alev aldı. İtfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangın saat 10.00 sıralarında Demirciköy Plaj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde kütüphane olarak kullanılan tek katlı ahşap yapı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batuhan Altınbaş

İLGİLİ HABER
Sahur vakti tamirhanede çıkan yangın panik yaşattı Sahur vakti tamirhanede çıkan yangın panik yaşattı
İLGİLİ HABER
Güney Korenin başkentinde orman yangını: 120 ev tahliye edildi Güney Kore’nin başkentinde orman yangını: 120 ev tahliye edildi
İLGİLİ HABER
Tuzlada bakımda olan yağ tankerinde yangın çıktı Tuzla’da bakımda olan yağ tankerinde yangın çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.