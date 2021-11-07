Sarıyer'de baba ve oğlu maratona yetişmek isterken şarampole uçtu

Olay, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı Maslak istikametinde meydana geldi. Sabah saatlerinde A.G., oğlu F.M.G ile birlikte 34 AAV 640 plakalı BMW marka cipiyle 43. NKolay İstanbul Maratonu'na yetişmek için yola çıktı. A.G., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan cip kaldırımı aştıktan sonra ağaca çarpıp taklalar atarak yaklaşık 100 metreden şarampole uçtu. O esnada devriye gezen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri de kazaya şahit oldu.

Maratona girerken şarampole uçtular

Aracın uçtuğunu gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekibi istedi. Ardından aracından inen polis memurları aşağı inerek sürücü ve oğlunu kurtarmak istedi. Sürücü A.G ve oğlu kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak yola doğru tırmandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlunu tedbir amaçlı kontrol etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun