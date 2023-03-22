Sarıyer'de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden emanet motosiklet verme olayından dolayı husumet bulunan Doğukan T. ve Yunus K. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kaçarken ateş açınca kuzenini de vurdu

Büyüyen kavga esnasında Doğukan T., cebindeki bıçağı çıkartarak Yunus K.'yi boynunudan ve yüzünden yaraladı. Yaralanan Yunus K. belindeki silaha sarılarak Doğukan T.'yi bacağından vurdu. Kavga esnasında seken mermi ise Yunus K.'nin kuzeni Murat U.'nun (31) beline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emanet motosiklet verme kavgası kanlı bitti

Yaralan 3 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin gözaltına aldığı Yunus K. tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yunus K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğukan T.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Doğan Can Cesur - Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi

İLGİLİ HABER Alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

İLGİLİ HABER Şişli’de iki arkadaşın yumruk ve bıçaklı kavgası kamerada

İLGİLİ HABER Asker eğlencesinde silahlı kavga: 7 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.