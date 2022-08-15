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Sarıyer'de evleri su bastı

Sarıyer'de evleri su bastı
Sarıyer'de evleri su bastı

İstanbul’da devam eden sağanak yağıştan dolayı Sarıyer’de bazı evleri su bastı. Yollar göle döndü. Evde mahsur kalan 1 anne ve 2 çocuğu vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Sarıyer’de evleri su bastı - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Baltalimanı Sakıp Sabancı Caddesi'nde evleri su bastı. Mahsur kalanları vatandaşlar tahliye etti. Olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.Anne ve çocukları mahsur kaldı.

Mahsur kalan aileyi bulundukları yerden çıkaran Cemalettin Çalışkan, ‘'Ben yukarıda esnafım. Arkadaşın burada mahsur kaldığını öğrendik. Çocuklar da içerideymiş. Ben de hemen buraya koştum, geldim. Çocukları demirlerin arasından çıkarttık. Annesi de demiri söktü, çıkardı. Öyle kurtardık. Belimize kadar su vardı. İçeride 3 kişi vardı, 2 çocuk 1 anne vardı. İlk defa böyle bir şey oldu. Bugüne kadar böyle olmuyordu. Çocukları çıkarttık, benim evime gönderdik. Onlarda bir şey yok, iyiler. Evlerin içi de aynı bu vaziyette komple su doldu'' şeklinde konuştu. Öte yandan, ekiplerin su tahliyesi sürüyor.

Batuhan Altınbaş
 

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