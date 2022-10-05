Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 34 FT 1837 plakalı lüks araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda hızını alamayarak, o esnada karşı şeritte bulunan İbrahim D. idaresindeki 34 BE 6977 plakalı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazanın olduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçlarından inen bazı vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. İETT otobüsü şoförü İbrahim D., "Aşağıdan gelirken araç yukarıdan sert girdi, virajı alamadı. Otobüs ağzına kadar doluydu, Allah'a şükür yolcularımıza bir şey olmadı'' şeklinde konuştu.

Batuhan Altınbaş



İLGİLİ HABER Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı

İLGİLİ HABER İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı

İLGİLİ HABER İETT otobüsü sokak köpeğine çarptı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.