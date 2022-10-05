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Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ile lüks bir otomobil, yağışın etkisiyle kaygan olan yolda kafa kafaya çarpıştı. Faciadan kıl payı dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 34 FT 1837 plakalı lüks araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda hızını alamayarak, o esnada karşı şeritte bulunan İbrahim D. idaresindeki 34 BE 6977 plakalı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazanın olduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçlarından inen bazı vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. İETT otobüsü şoförü İbrahim D., "Aşağıdan gelirken araç yukarıdan sert girdi, virajı alamadı. Otobüs ağzına kadar doluydu, Allah'a şükür yolcularımıza bir şey olmadı'' şeklinde konuştu.

Batuhan Altınbaş
 

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