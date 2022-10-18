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Sarıyer'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye ölümden döndü

Sarıyer'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye ölümden döndü
Sarıyer'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye ölümden döndü

Sarıyer'de seyir halindeki kurye karşıdan gelen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kurye adeta ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer’de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye ölümden döndü - Tıkla İzle

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde önceki ay saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Semih Uzun idaresindeki 34 ELT 406 plakalı motor kurye, o esnada karşıdan gelen Ömer Işık Bozma idaresindeki 34 GT 1205 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye yola savruldu. Kuryenin ölümden döndüğü anlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından kurye Semih Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kuryenin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Batuhan Altınbaş

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