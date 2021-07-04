Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sırasında Sarıyer Özdereci Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 YS 108 plakalı kamyonetle seyir eden Fikret A. yokuş aşağı indiği sırada aracın freni boşaldı. Yol kenarındaki evlere çarpmamak için büyük çaba harcayan Fikret A., aracının freninin boşaldığını anlayınca direksiyonu bariyerlere doğru kırdı. Bariyerlere çarpan araç, elektrik direğini devirerek yan yattı

İLGİLİ HABER Siirt’te lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü kamyonu yanmaktan kurtardı

Fikret A. kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle kamyonetin deposundaki mazot yola saçıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada elektrik direği parçalanırken, çevredeki evlerin elektriği de kesildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur



İLGİLİ HABER Otomobille çarpışan mobilya yüklü kamyonet yan yatıp sürüklendi: 4 yaralı

İLGİLİ HABER Freni boşalan kamyonet su kanalında asılı kaldı