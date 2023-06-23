Sarıyer'de hurda yüklü kamyon yan yattı, sürücü yaralandı

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem B. idaresindeki 60 KR 663 plakalı kamyon, virajı dönerken kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri ve kamyonun enkazını kaldırmak için vinç geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyondan dökülen hurdalar ve kamyonun enkazı da vinç yardımıyla kaldırıldı.

Ahmet Uzun

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