Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 06:00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Mahallesi Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarabyaüstü otobüs durağı önünde bulunan park halindeki 34 DZ 2392 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan otobüsü söndürmeye çalıştı. Alev topuna dönen otobüs kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yanan otobüs kamerada

Sabah saatlerinde park halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan otobüs yangını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yanan otobüsteki alevlerin yükseldiği görülüyor.

Yangın nedeniyle yükselen alevler sokak üzerinden geçen elektrik hatlarına zarar verdi. Kopan elektrik kablosu nedeniyle şelale şeklinde oluşan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Selim Bayraktar