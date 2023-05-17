Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: Faciadan dönüldü

Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan boş İETT otobüsünün şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, kayan otobüs ise otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.